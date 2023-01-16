Сдавали врагу адреса военных и места дислокации ВСУ в Херсоне - задержаны еще два агента ФСБ (37)

РИА Мелитополь 2023.01.16 16:11

16 января 2023, 15:48 Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили еще двух агентов ФСБ, которые "сливали" конспиративные базы Сил специальных операций в Херсоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. Одним из агентов оказался местный житель, которого военные Сил специальных операций ВСУ привлекали к выполнению оперативно-боевых задач на южном фронте.