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Сдавали врагу адреса военных и места дислокации ВСУ в Херсоне - задержаны еще два агента ФСБ

Сдавали врагу адреса военных и места дислокации ВСУ в Херсоне - задержаны еще два агента ФСБ (37)

РИА Мелитополь 2023.01.16 16:11
16 января 2023, 15:48 Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили еще двух агентов ФСБ, которые "сливали" конспиративные базы Сил специальных операций в Херсоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. Одним из агентов оказался местный житель, которого военные Сил специальных операций ВСУ привлекали к выполнению оперативно-боевых задач на южном фронте.
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