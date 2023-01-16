Военная контрразведка СБУ и ГБР блокировали схему хищения продуктов, предназначенных для армии (29)

- Около 70 обысков: ДБР разоблачило масштабную схему хищения продуктов для военных : Depo 21:33
- На Днепропетровщине разоблачена схема по хищению продуктов питания, которые предназначались для 45 воинских частей : Finance.UA 21:26
- ГБР разоблачило масштабную схему хищения продуктов для ВСУ : DsNews 20:33
- В Днепропетровской области перепродавали продукты, которые должны были передавать 45 воинским частям : Dnepr.Info 20:21
- ДБР блокувало схему масштабного розкрадання продуктів харчування військових : MY.UA 19:08
- Январь, 16 в 18:51 ДБР блокировало схему масштабного хищения продуктов питания военных : ICTV Факти 19:06
- На Днепропетровщине перепродавали продукты, которые должны были передавать военным : Кстати+ 18:43
- На Днепропетровщине на продуктах для ВСУ украли 2 млрд гривен : DnerpNews.info 18:31
- ДБР блокировало схему масштабного хищения продуктов для военных : Borg.expert 18:20
- Разворовывали пищевые продукты для ВСУ: ДБР заблокировало масштабную схему : СтопКор 18:12
- Фирма, которая имеет подряды на 2 млрд грн, воровала на продуктах для ВСУ во время войны : Свої.Кривий Ріг 17:09
- ГБР разоблачило схему масштабного хищения продовольствия для военных : Громадське телебачення 17:06
- Военная контрразведка СБУ и ГБР блокировали схему хищения продуктов, предназначенных для армии : Преступности.нет 16:09
- ГБР разоблачило крупную схему хищения продуктов питания для военных : Новини Live 15:56
- ГБР подозревает предприятие в хищении продуктов для ВСУ. Проведено 70 обысков : Страна.ua 15:46
- В Украине накрыли дельцов, которые воровали и перепродавали продукты для ВСУ (фото, видео) : УНИАН 15:43
- В ГБР раскрыли масштабную схему хищения продуктов питания для военных : Lenta.ua 15:37
- 16 января, 15:03 В Днепропетровской области разоблачили масштабную схему хищения продуктов питания для военных : Dumskaya.net 15:33
- На Днепропетровщине разоблачена схема хищения продуктов для ВСУ : Днепровский городской портал 15:30
- Правоохранители разоблачили дельцов, разворовывавших продукты для армии : UA.News 15:26
- ГБР блокировало схему масштабного хищения продуктов для военных : Судово-юридична газета 15:20
- В Украине заблокирована схема масштабного хищения продуктов для военных. Фото : Obozrevatel 15:16
- На Днепропетровщине разоблачена схема хищения продуктов для ВСУ : Bigmir)net Новини 15:09
- ГБР обвинило поставщика в хищении продуктов для армии : РБК-Україна 14:31
- Хищение продуктов для военных: ГБР провело почти 70 обысков : Українська правда 14:10
- ДБР блокировало схему масштабного хищения продуктов для военных : MY.UA 14:08
- 16.01.23 13:34 Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 14:02
- ДБР блокировало схему масштабного хищения продуктов для военных : Укринформ 13:46