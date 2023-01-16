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Военная контрразведка СБУ и ГБР блокировали схему хищения продуктов, предназначенных для армии

Военная контрразведка СБУ и ГБР блокировали схему хищения продуктов, предназначенных для армии (29)

Преступности.нет 2023.01.16 16:09
16.01.2023 15:38 ГБР блокировало еще одну схему масштабного хищения продуктов питания для военных. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Сотрудники ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных сил Украины. Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45
ПРОДУКТ, ХИЩЕНИЕ, ПЕРЕПРОДАЖА, СХЕМА, РАСТРАТА, ДНЕПРОПЕТРОВЩИНА, Украина, Днепропетровск

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