Военная контрразведка СБУ и ГБР блокировали схему хищения продуктов, предназначенных для армии (29)

Преступности.нет 2023.01.16 16:09

16.01.2023 15:38 ГБР блокировало еще одну схему масштабного хищения продуктов питания для военных. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Сотрудники ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных сил Украины. Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45