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Январь, 16 в 14:59 Ситуация на передовой и меры по противодействию атакам РФ: Зеленский провел заседание Ставки

Январь, 16 в 14:59 Ситуация на передовой и меры по противодействию атакам РФ: Зеленский провел заседание Ставки (35)

ICTV Факти 2023.01.16 15:06
Валентина Чорна, редактор ленты Фото: Офис президента В понедельник, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по текущей ситуации на передовой, отдельно остановились на Донецком и Южном направлениях фронта. Также была заслушана информация о возможных действиях противника в ближайшее время.
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