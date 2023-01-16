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Мэрия призвала киевлян отказаться от массовых собраний и купания на Крещение Господне: в чем причина

Мэрия призвала киевлян отказаться от массовых собраний и купания на Крещение Господне: в чем причина (22)

ТСН.ua 2023.01.16 18:46
Оксана Руда 18:22, 16.01.23 Россия может использовать массовые собрания на Крещение Господне для провокаций и дестабилизации ситуации в столице Украины, объясняют в городском совете Киева. Городские власти Киева накануне Крещения Господня просят местных жителей и гостей столицы воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий и соблюдать ограничения, действующие в условиях военного положения.
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