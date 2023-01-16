Мэрия призвала киевлян отказаться от массовых собраний и купания на Крещение Господне: в чем причина (22)

- Власти призывают киевлян отказаться от массовых собраний и купания на Крещение: в чем причина : RegioNews 21:41
- В регионах призывают воздержаться от массовых собраний на Крещение: возможны провокации : Громадське телебачення 21:36
- 21:30 / 16.01.2023 Киевлян и гостей столицы просят не гулять по Крещатику 19 января : Багнет 21:31
- 16 января 2023 20:44 Возможны провокации: столичные власти просят воздержаться от купаний на Крещение : thePage 21:23
- Власти Киева призвали горожан отказаться от крещенских купаний во время войны : Гордон 21:06
- Киевлянам советуют не собираться группами и не нырять в прорубь на Крещение : UA.News 20:26
- В столице призвали не проводить массовые мероприятия на Крещение : Vesti.ua 20:13
- Киевлян призывают отказаться от массовых мероприятий и купаний на Крещение : Новое Время 20:01
- Мэрия призвала киевлян отказаться от массовых собраний и купания на Крещение Господне: в чем причина : РИА Мелитополь 19:41
- Украинцев призывают отказаться от массовых купаний на Крещение : From-UA.com 19:35
- Могут быть провокации РФ: киевлян призвали отказаться от купаний на Крещение : Фокус 19:35
- Мэрия призвала киевлян отказаться от массовых собраний и купания на Крещение Господне: в чем причина : ТСН.ua 18:46
- 18:06 16.01.2023 Киевские власти просят горожан отказаться от купания в водоемах и массовых мероприятий на Крещение : Интерфакс-Україна 18:45
- Украинцев призывают воздержаться от массовых мероприятий на Крещение : Матриця свободи 18:38
- Жителей Киева просят отказаться от купания в водоемах на Крещение : Lenta.ua 18:37
- 16.01.23 18:16 Власти Киева просят воздержаться от массовых мероприятий на Крещение: возможны провокации : Цензор.Нет 18:32
- Киевлян призвали отказаться от массовых мероприятий и купаний на Крещение : Антикор.com.ua 18:14
- Киевлян призвали отказаться от массовых мероприятий и купаний на Крещение : Слово і Діло 18:11
- Власти Киева просят воздержаться от массовых мероприятий на Крещение: возможны провокации : Українська правда 17:40
- Власти Киева просят воздержаться от массовых собраний и мероприятий на Крещение : MY.UA 17:39
- Киевлян призывают отказаться от массовых мероприятий и купаний на Крещение : РБК-Україна 17:31
- Власти Киева просят воздержаться от массовых собраний и мероприятий на Крещение : Укринформ 17:16