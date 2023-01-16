"Готовятся к крайнему рывку": Данилов рассказал с чем связаны кадровые ротации в руководстве рф (27)

Новини Live 2023.01.16 20:56

16 января 2023 20:07 Дарья Сушко Редактор Секретарь СНБО Алексей Данилов Кремль, вероятно, готовится к "крайнему рывку" в войне против Украины. Именно поэтому россия начала кадровые ротации в военном руководстве. Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Подробности По словам Алексея Данилова, россия готовится к финальному этапу войны.