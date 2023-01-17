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Армия РФ вывела в Черное море корабли с рекордным количеством ракет "Калибр" - ОК "Юг"

Армия РФ вывела в Черное море корабли с рекордным количеством ракет "Калибр" - ОК "Юг" (26)

Online.ua 2023.01.17 11:59
17 января, 11:42 По информации руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, преступная армия РФ вывела в Черное море ракетоносители с едва ли не самым большим количеством ракет "Калибр". Источник: Всеукраинский телемарафон Что известно об угрозе вражеских ракет Калибр из региона Черного моря В течение дня подлодка посетила пункт базирования, и это вполне может
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2023.01.17 (26)

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