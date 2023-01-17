Армия РФ вывела в Черное море корабли с рекордным количеством ракет "Калибр" - ОК "Юг" (26)

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- 17.01.2023 12:10 Российский флот держит в Черном море наготове до 44 ракет: есть вероятность продолжения атак - Гуменюк : Одессит.ua 12:58
- В Черном море на борту вражеских ракетоносителей до 44 крылатых "калибров" : Николаевские новости 12:55
- 17.01.2023 в 12:00 Количество российских "Калибров" в Черном море приближается к рекордному : InfoResist.org 12:15
- Армия РФ вывела в Черное море корабли с рекордным количеством ракет "Калибр" - ОК "Юг" : Online.ua 11:59
- В Черном море РФ держит 6 ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет "Калибр" : Новини Донбасу 11:39
- россия сконцентрировала в Черном море почти рекордное количество "Калибров" : UA.News 11:26
- россия вывела в Черное море шесть кораблей с 44 ракетами : Укринформ 11:16
- Возможно продолжения атак: Россия держит наготове в Черном море до 44 ракет : Vesti.ua 10:43
- Россия сосредоточила в Черном море почти рекордное количество ракетоносителей : Соцпортал 10:41
- Россия держит почти рекордное количество "Калибров" в Черном море - ОК "Юг" : Українська правда 10:40
- В Черном море зафиксировано почти рекордное количество "Калибров" : Вісті-UA.net 10:30
- РФ в Черном море сосредоточила почти рекордное число "Калибров", - командование "Юг" (видео) : Фокус 10:05
- ВСУ сообщили, сколько ракетоносителей Россия держит в Черном море : Главком 10:05
- Один из самых больших показателей: сколько ракет "Калибр" Россия держит в Черном море : 24 канал 10:00
- В Черном море находится шесть российских кораблей-ракетоносителей с максимальным залпом 44 "Калибра" : Одесса Медиа 09:58
- 09:27 / 17.01.2023 РФ вывела в Черное море почти рекордное количество "Калибров" : Багнет 09:31
- В оперкомандовании "Юг" озвучили число ракетоносителей РФ в Черном море и оценили вероятность новой атаки : Страна.ua 09:16
- В Черном море РФ подготовила почти рекордное количество "Калибров" : Антикор.com.ua 09:14
- РФ держит в Черном море почти рекордное количество ракет Калибр, ракетные атаки могут продолжиться : UA-Футбол 09:12
- Ракетная опасность актуальна: Гуменюк рассказала, сколько в Черном море российских "Калибров" : Слово і Діло 09:11
- В Черном море 6 вражеских кораблей, на которых может быть до 44 ракет, - Гуменюк : Новости N 09:09
- Январь, 17 в 9:03 Россия держит почти рекордное количество ракет Калибр в Черном море - ОК Юг : ICTV Факти 09:06
- Ракетная опасность сохраняется: Россия увеличила количество "Калибров" на кораблях в Черном море : ТСН.ua 09:02
- Есть угроза ракетных ударов. Российские войска держат в Черном море почти рекордное количество Калибров : Новое Время 09:01
- Ракетная опасность есть. В Черном море РФ подготовила почти рекордное количество "Калибров" : РБК-Україна 08:31