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Генштаб ВСУ: оперативная информация на вечер, 16 января

Генштаб ВСУ: оперативная информация на вечер, 16 января (1)

Закон і Бізнес 2023.01.16 20:39
16.01.2023 18:18 Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов врага. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун, информирует "Закон и Бизнес". Российские оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 6 авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня,
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2023.01.17 (1)

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