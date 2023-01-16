Генштаб ВСУ: оперативная информация на вечер, 16 января (1)

Закон і Бізнес 2023.01.16 20:39
16.01.2023 18:18
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили
пункт управления, 8 районов сосредоточения, склад горюче-смазочных
материалов и склад боеприпасов врага.
Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун, информирует "Закон и
Бизнес".
Российские оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 6 авиационных
ударов и совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня,
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