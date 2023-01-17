Январь, 16 в 21:26 Уоллес призвал Шольца разрешить поставку танков Leopard в Украину (1)

ICTV Факти 2023.01.16 21:36
Малиновская Ангелина, редактор ленты
Фото: Getty Images
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разрешить
поставку танков Leopard в Украину.
Однако Германия пока сопротивляется этому шагу, заявляя, что западные танки
должны поставляться в Украину только в том случае, если есть согласие между
основными союзниками Киева, в частности, США.
- Сообщалось, что Польша, как и Финляндия, очень хочет пожертвовать
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