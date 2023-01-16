Украина и Россия работают над масштабным обменом пленными (3)

FinOboz 2023.01.16 19:26

16.01.2023 Украина и Россия работают над масштабным обменом пленными, в ходе которого могут обменять около 1 тысячи человек. Об этом заявил омбудсмен Турции Сереф Малкок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk. По его словам, в ходе переговоров, организованных Институтом омбудсмена Турции, был согласован трехэтапный план, при этом Украина представила очищающий список из 800 человек, а Россия - из 200.