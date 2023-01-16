Украина и Россия работают над масштабным обменом пленными (3)

FinOboz 2023.01.16 19:26
16.01.2023
Украина и Россия работают над масштабным обменом пленными, в ходе которого
могут обменять около 1 тысячи человек.
Об этом заявил омбудсмен Турции Сереф Малкок, сообщает РБК-Украина со
ссылкой на CNN Turk.
По его словам, в ходе переговоров, организованных Институтом омбудсмена
Турции, был согласован трехэтапный план, при этом Украина представила
очищающий список из 800 человек, а Россия - из 200.
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