Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Пограничники выбили взвод оккупантов из Бахмута: рашисты потеряли 12 военных, еще 17 ранены

Пограничники выбили взвод оккупантов из Бахмута: рашисты потеряли 12 военных, еще 17 ранены (23)

ПрессОрг24 2023.01.17 16:43
17 Янв, 15:35 Пограничники выбили из Бахмута взвод оккупантов. Об этом информирует пресс- служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН. Детали Сообщается, что враг под прикрытием артиллерии пытался атаковать штурмом передовые позиции наших защитников. Защитники границы отработали по штурмовикам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами из БПЛА. Также, благодаря огневой поддержке от сил обороны, пограничникам удалось выбить оккупантов.
ОККУПАНТ, ПОГРАНИЧНИК, БАХМУТ, ВЗВОД, МИНОМЕТ, ШТУРМОВИК, Украина, Россия, Донецк
2023.01.17 (23)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023