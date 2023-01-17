Пограничники выбили взвод оккупантов из Бахмута: рашисты потеряли 12 военных, еще 17 ранены (23)

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- "Прилетело" в десятках метров. Пограничники заявили о тяжелых боях у Бахмута : Антикор.com.ua 18:14
- ВСУ уничтожили 25 "вагнеровцев" в одной траншее : Bigmir)net Новини 18:09
- В ВСУ сообщили под чьим контролем находится Соледар : Bigmir)net Новини 18:09
- "Прилетело" в десятках метров. Пограничники заявили о тяжелых боях у Бахмута (видео) : РБК-Україна 17:16
- Пограничники выбили взвод оккупантов из Бахмута: рашисты потеряли 12 военных, еще 17 ранены : ПрессОрг24 16:43
- Пограничники показали, как ударили по 25 оккупантам в районе Бахмута : Новини Донбасу 16:09
- Январь, 17 в 15:54 Пограничники выбили взвод окупантов из Бахмута : ICTV Факти 16:06
- 17 января 2023, 15:35 Пограничники выбили взвод оккупантов из Бахмута: рашисты потеряли 12 военных, еще 17 ранены : Українські національні новини 15:44
- Пограничники показали, как выбили взвод россиян из Бахмута (видео) : Главком 15:05
- Украинские пограничники выбили вражеский взвод из Бахмута : Lenta.ua 14:37
- 17 января 2023 13:47 Взвод россиян пошел на штурм передового пункта под Бахмутом: чем завершился бой : Gazeta.ua 14:30
- Под Бахмутом пограничники уничтожили взвод оккупационных войск : RegioNews 14:11
- Пограничники показали, как выбили взвод оккупантов из Бахмута. Видео : Гордон 14:05
- Пограничники выбили взвод россиян в бою за Бахмут: ликвидировано 12 захватчиков (видео) : ТСН.ua 13:46
- Под Бахмутом украинские пограничники уничтожили взвод оккупантов (ВИДЕО) : DsNews 13:33
- 17 января 2023, 13:08 Под Бахмутом пограничники разбили штурмовой отряд оккупантов (видео) : Східний варіант 13:13
- Пограничники показали, как выбили взвод россиян в бою за Бахмут : Укринформ 13:01
- 12 врагов ликвидированы, 17 - ранены. Украинские пограничники в бою за Бахмут выбили взвод оккупационных войск - видео : Новое Время 12:46
- Возле Бахмута уничтожен взвод войск рф - кадры боя от пограничников : СтопКор 12:41
- Количество имеет значение: в бою за Бахмут пограничники уничтожили взвод россиян : Українська правда 12:10
- Пограничники в бою за Бахмут уничтожили взвод оккупационных войск (видео) : Головне в Україні 12:05