Британия предоставила Украине пакет помощи: танки Challenger 2 позволят перейти к изгнанию войск РФ (5)

Українська правда 2023.01.16 19:40

"Европейская правда" - Понедельник, 16 января 2023, 19:18 фото: getty images Решение Великобритании направить Украине танки Challenger 2 является выверенным ответом на растущую агрессию России и неизбирательные бомбардировки. Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес во время выступления в парламенте, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian. "Сегодняшний пакет поможет ускорить завершение путинской оккупации и всей