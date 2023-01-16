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Британия предоставила Украине пакет помощи: танки Challenger 2 позволят перейти к изгнанию войск РФ

Британия предоставила Украине пакет помощи: танки Challenger 2 позволят перейти к изгнанию войск РФ (5)

Українська правда 2023.01.16 19:40
"Европейская правда" - Понедельник, 16 января 2023, 19:18 фото: getty images Решение Великобритании направить Украине танки Challenger 2 является выверенным ответом на растущую агрессию России и неизбирательные бомбардировки. Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес во время выступления в парламенте, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian. "Сегодняшний пакет поможет ускорить завершение путинской оккупации и всей
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2023.01.17 (5)

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