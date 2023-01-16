Британский министр обороны призвал Германию разрешить поставки в Украину танков Leopard - The Guardian (7)

Страна.ua 2023.01.16 21:31

21:21, сегодня Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: соцсети Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разрешить поставку танков Leopard для Украины. Об этом Бен Уоллес заявил во время выступления в британском парламенте в понедельник, 16 января, пишет The Guardian. "По сообщениям очевидно, что Польша очень хочет предоставить несколько танков Leopard, как и Финляндия.