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16 января 2023, 23:14 СБУ уже начала установление информации о тех военных рф, кто подготовил и нанес удар по Днепру - Зеленский

16 января 2023, 23:14 СБУ уже начала установление информации о тех военных рф, кто подготовил и нанес удар по Днепру - Зеленский (13)

Українські національні новини 2023.01.16 23:43
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что Служба безопасности Украины уже начала установление информации о тех российских военных, кто подготовил и нанес удар по Днепру, передает УНН. Цитата "До сих пор в Днепре продолжается разбор завалов дома, который был разрушен российской ракетой.
ДНЕПР, РАКЕТА, УДАР, ЗАВАЛ, ОККУПАНТ, ОБСТРЕЛ, Россия, Украина, Днепропетровск
2023.01.17 (13)

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