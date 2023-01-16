16 января 2023, 23:14 СБУ уже начала установление информации о тех военных рф, кто подготовил и нанес удар по Днепру - Зеленский (13)

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- 16 января 2023 23:41 "Крым все равно наш! И все остальное тоже наше!" - российский террорист, причастный к удару по Днепру : Gazeta.ua 00:30
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