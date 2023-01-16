16 января 2023, 23:14 СБУ уже начала установление информации о тех военных рф, кто подготовил и нанес удар по Днепру - Зеленский (13)

Українські національні новини 2023.01.16 23:43

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что Служба безопасности Украины уже начала установление информации о тех российских военных, кто подготовил и нанес удар по Днепру, передает УНН. Цитата "До сих пор в Днепре продолжается разбор завалов дома, который был разрушен российской ракетой.