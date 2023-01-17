Россия держит в Черном море почти рекордное количество ракет "Калибр": что это значит (23)

2023.01.17 (23)2023.01.16 (16) →
- Почему Россия не атакует ракетами из Средиземного моря - объяснение Воздушных сил : ТСН.ua 13:01
- Может ли РФ ударить по Украине ракетами из Средиземного моря: мнение военных : УНИАН 12:43
- РФ не решится запустить ракеты со Средиземного моря - ВСУ : MY.UA 12:39
- Пусть рискнут: в Воздушных силах объяснили, может ли РФ запускать ракеты со Средиземного моря : From-UA.com 12:35
- В Воздушных силах Украины объяснили, почему Россия не запускает ракеты из Средиземного моря : Еспресо TV 12:34
- Может ли Россия запускать ракеты со Средиземного моря: ответ Воздушных сил : Антикор.com.ua 12:15
- В Черном море увеличилось количество вражеских ракетоносителей : Бессарабiя.UA 12:13
- Ракетная опасность есть. В Черном море РФ подготовила почти рекордное количество "Калибров" : РИА Мелитополь 12:11
- Может ли Россия запускать ракеты со Средиземного моря: ответ Воздушных сил : РБК-Україна 11:46
- В Черном море сейчас 6 ракетоносителей с максимальным залпом "Калибра" : UA-Reporter.com 11:26
- РФ вывела в Черное море рекордное количество ракет "Калибр": есть ли угроза. ВИДЕО : From-UA.com 10:35
- 17 января 2023, 10:10 В Черном море почти рекордное количество "Калибров" - в ОК "Юг" предупредили украинцев : Диалог.ua 10:33
- Ракетная опасность: В Черном море РФ подготовила почти рекордное количество "Калибров" : Front News International 10:29
- В Черном море выросло количество российских ракетоносителей: сколько возможно пусков : Новини Live 09:56
- Рекордное количество ракет: украинцев предупредили о возможном масштабном ударе : Znaj.ua 09:45
- 17 января 2023 09:04 Ракетная опасность есть. В Черном море РФ подготовила почти рекордное количество "Калибров" : Dynamomania.com 09:34
- Россия держит в Черном море ракетоносителей с почти рекордным количеством "калибров" - 44 единицы, - Гуменюк : Еспресо TV 09:34
- 17.01.23 09:26 Россия держит в Черном море почти рекордное количество "Калибров"- 44. Ракетная опасность актуальна, - ОК "Південь" : Цензор.Нет 09:32
- 17 января 2023 08:49 Количество российских "Калибров" в Черном море приближается к рекордному - есть угроза ударов : Gazeta.ua 09:31
- РФ вывела в Черное море рекордное количество ракет "Калибр": есть ли угроза : Апостроф 09:00
- Россия держит в Черном море почти рекордное количество ракет "Калибр": что это значит : MY.UA 08:08
- Россия держит в Черном море почти рекордное количество ракет "Калибр": что это значит : УНИАН 07:43