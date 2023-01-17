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Россия держит в Черном море почти рекордное количество ракет "Калибр": что это значит

Россия держит в Черном море почти рекордное количество ракет "Калибр": что это значит (23)

УНИАН 2023.01.17 07:43
Яна Ставская 07:27, 17.01.23 Ракетная опасность остается актуальной. Сохраняется враждебная активность в Черном море / Минобороны Российской Федерации / Facebook В Черном море силами обороны зафиксированы шесть вражеских ракетоносителей с максимально возможным залпом в 44 "Калибра", рассказала в эфире телемарафона представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, вчера пункт базирования посетила одна лодка для
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2023.01.17 (23)

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