Уже 35 человек погибли в результате удара РФ по Днепру (6)

Online.ua 2023.01.16 07:59

16 января, 07:54 По состоянию на утро 16 января в результате ракетного удара России по многоэтажке Днепра погибли уже 35 человек, которые находились в доме в момент атаки. Источник: Телеграмм-канал главы военной администрации Днепропетровской области Валентина Резниченко Удар РФ по Днепру: погибли уже 35 человек Ночью спасатели достали из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших.