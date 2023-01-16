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Уже 35 человек погибли в результате удара РФ по Днепру

Уже 35 человек погибли в результате удара РФ по Днепру (6)

Online.ua 2023.01.16 07:59
16 января, 07:54 По состоянию на утро 16 января в результате ракетного удара России по многоэтажке Днепра погибли уже 35 человек, которые находились в доме в момент атаки. Источник: Телеграмм-канал главы военной администрации Днепропетровской области Валентина Резниченко Удар РФ по Днепру: погибли уже 35 человек Ночью спасатели достали из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших.
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2023.01.17 (6)

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