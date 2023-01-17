17 января 2023, 11:19 Укрэнерго: Аварийные отключения действуют в шести областях Украины (28)

Мiнфiн 2023.01.17 11:38

По состоянию на 10.30 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренний и вечерний пики потребления. Об этом сообщает УкрЭнерго. Из-за превышения лимитов потребления уже применены аварийные отключения в шести областях Украины. Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях