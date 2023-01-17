17 января 2023, 11:19 Укрэнерго: Аварийные отключения действуют в шести областях Украины (28)

2023.01.17 (28)2023.01.16 (1) →
- Назван регион с чрезвычайно высоким дефицитом электричества : Фраза.ua 17:28
- Укрэнерго снизило лимиты потребления для Днепропетровщины : Кстати+ 16:43
- На Днепропетровщине очень высокий дефицит электроэнергии, - ДТЭК : RegioNews 16:41
- Назван регион, в котором чрезвычайно высокий дефицит электричества : Finance.UA 16:26
- В Днепропетровской области сложилась критическая ситуация с электричеством : Lenta.ua 15:07
- В Днепропетровской области очень высок дефицит электроэнергии : Kosatka.Media 14:42
- Из-за обдевания проводов и ветер может увеличиться аварийных отключений : Украина Коммунальная 14:37
- Без света по 8 часов: назван регион с наибольшим дефицитом электроэнергии : From-UA.com 14:35
- В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит, аварийные отключения применяются в шести областях - "Укрэнерго" : Гордон 14:35
- Аварийные отключения электроэнергии: какая ситуация со светом сейчас : Вісті-UA.net 14:30
- В 6 областях Украины введены аварийные отключения света, - Укрэнерго : DsNews 14:03
- 17.01.2023 13:14 В системе сохраняется дефицит электроэнергии, операторам доведены лимиты потребления населением : Одессит.ua 13:58
- Ситуация в энергосистеме Украины: назван регион, в котором чрезвычайно высокий дефицит электричества : УНИАН 13:43
- Дефицит электричества значителен, в 6 областях аварийные отключения - Укрэнерго : ПрессОрг24 13:42
- "Чрезвычайно высокий дефицит": на Днепропетровщине применены аварийные отключения, света может не быть до 8 часов : Еспресо TV 13:34
- Отключения до 8 часов. В ДТЭК рассказали о сложной ситуации с электричеством в Днепропетровской области : Страна.ua 13:31
- В Днепре и области очень высок дефицит электроэнергии: важное заявление ДТЭК : Наше Місто Дніпро 13:22
- Без света по 8 часов. В Днепропетровской области очень высокий дефицит электроэнергии : РБК-Україна 13:01
- В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме - "Укрэнерго" : Матриця свободи 12:08
- Значительный дефицит: в шести областях Украины применены аварийные отключения света : Новини Live 11:56
- Отключение света 17 января: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в стране : УНИАН 11:43
- В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности : Преступности.нет 11:39
- 17 января 2023, 11:19 Укрэнерго: Аварийные отключения действуют в шести областях Украины : Мiнфiн 11:38
- Из-за дефицита мощности в энергосистеме Украины аварийные отключения применены в шести областях, - Укрэнерго : Еспресо TV 11:34
- В Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, аварийные отключения действуют в шести областях : Страна.ua 11:31
- Аварийные отключения действуют в шести регионах. Какая ситуация со светом в Украине сейчас : РБК-Україна 11:16
- 17 января 2023, 10:49 Дефицит электричества значителен, в 6 областях аварийные отключения - Укрэнерго : Українські національні новини 11:13
- В Киеве и области введены экстренные отключения света: графики не действуют : Прямий канал 10:05