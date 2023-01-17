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В Германии назвали имя нового министра обороны

В Германии назвали имя нового министра обороны (61)

GlavPost.Com 2023.01.17 17:33
17 января, 202317 января, 2023 Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус возглавит Министерство обороны Германии. Борис Писториус. Фото: Известия Эту информацию подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет Главпост со ссылкой на его сообщение в Twitter. "Я рад, что новым министром обороны станет выдающийся политик нашей страны Борис Писториус", - написал Шольц. Как отметил канцлер Германии, Писториус "как раз тот человек, который
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2023.01.17 (61)

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