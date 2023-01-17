В Германии назвали имя нового министра обороны (61)

2023.01.17 (61)2023.01.16 (23) →
- Решение по танкам для Украины лежит на столе нового министра обороны Германии - Reuters : ТСН.ua 18:48
- Канцлер Германии Шольц назвал имя нового министра обороны страны : Парламент.UA 18:39
- Шольц представил нового министра обороны ФРГ : GlavPost.Com 18:30
- 17:05 17.01.2023 Будущий министр обороны ФРГ считает нужным адаптировать бундесвер к новым реалиям : Интерфакс-Україна 17:46
- Новым министром обороны Германии станет политик, который болеет за Украину. Шансы на поставки нам танков и другого вооружения растут : Гордон 17:35
- В Германии назвали имя нового министра обороны : GlavPost.Com 17:33
- 17 января 2023 17:11 "Идеально подходит" - стало известно, когда Шольц назначит нового министра обороны Германии : Gazeta.ua 17:31
- Первым вопросом нового главы Минобороны Германии будут танки для Украины, - вице-канцлер : FinOboz 17:26
- Шольц представил нового министра обороны ФРГ : MY.UA 17:09
- 16:54 / 17.01.2023 Министром обороны Германии стал человек, который призывал конфисковать имущество российских олигархов : Багнет 17:01
- Шольц представил нового министра обороны ФРГ : Укринформ 16:47
- Первым вопросом нового главы Минобороны Германии будут танки для Украины, - вице-канцлер : РБК-Україна 16:46
- Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус: что о нем известно : Флот2017 16:27
- В Германии подтвердили имя нового министра обороны страны : Апостроф 16:00
- Spiegel узнало, кто может стать новым министром обороны Германии : РИА Мелитополь 15:41
- Стало известно, кто стал новым министром обороны Германии : Lenta.ua 15:37
- Шольц официально объявил о назначении нового министра обороны Германии : ТСН.ua 15:16
- Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус: он призвал конфисковать имущество российских олигархов : Антикор.com.ua 15:15
- Призывал Берлин конфисковать активы олигархов из РФ. Шольц назвал имя нового министра обороны Германии : UA-Футбол 15:13
- Шольц озвучил, кто станет новым министром обороны Германии : Слово і Діло 15:11
- Шольц объявил, кто станет новым министром обороны Германии : Громадське телебачення 15:06
- "У него большое сердце": Шольц рассказал о новом главе Минобороны : DsNews 15:04
- Шольц подтвердил назначение нового министра обороны Германии Бориса Писториуса : Новини Live 14:56
- Стал известен преемник Кристины Ламбрехт на посту главы Минобороны Германии : Укрудпром 14:43
- Шольц определился, кто станет новым министром обороны Германии: "Идеально подходит Бундесверу" : Преступности.нет 14:39
- Танки для Украины будут одним из первых решений нового министра обороны - вице-канцлер ФРГ : ЛІГАБізнесІнформ 14:38
- Шольц подтвердил назначение главы МВД Нижней Саксонии новым министром обороны : УП Європейська правда 14:34
- Писториус станет новым министром обороны Германии: Шольц подтвердил : 24 канал 14:30
- Шольц утвердил кандидатуру нового министра обороны : UA.News 14:26
- Берлин подтвердил назначение Писториуса министром обороны : Українці в світі 14:22
- "Идеально подходит Бундесверу". Шольц подтвердил назначение нового министра обороны : РБК-Україна 14:16
- Шольц подтвердил назначение главы МВД Нижней Саксонии новым министром обороны : Українська правда 14:10
- Шольц подтвердил назначение Писториуса новым министром обороны Германии : Гордон 14:05
- Вице-канцлер Германии: решение по танкам для Украины будет приоритетным для нового министра обороны : УП Європейська правда 14:04
- В Германии определились с новым министром обороны : Online.ua 13:59
- Писториус новый министр обороны Германии: что о нем известно : Vesti.ua 13:43
- В правительстве Германии определились с новым министром обороны: СМИ раскрыли имя : Судово-юридична газета 13:20
- В немецком правительстве подтвердили, что новым министром обороны станет Писториус : Укринформ 13:16
- В Германии выбрали нового министра обороны : Соцпортал 13:11
- Вице-канцлер Германии: решение по танкам для Украины будет приоритетным для нового министра обороны : Українська правда 13:10
- Соратник Шольца: Spigel назвал, кто станет новым министром обороны Германии : Фокус 13:05
- В правительстве Германии определились с новым министром обороны : УП Європейська правда 13:04
- 17.01.2023 в 12:49 Стало известно имя нового министра обороны Германии : InfoResist.org 13:00
- Официально. Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус : Новое Время 12:46