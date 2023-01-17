В РФ продолжаются "подковерные" игры: западные аналитики рассказали о разногласиях Кремля с Пригожиным (20)

Апостроф 2023.01.17 07:45

вторник, 17 января 2023, 07:26 Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает подрывать доверие к минобороны РФ и всем связанным с Путиным кремлевским деятелям, пытаясь забрать все лавры за так называемый "захват" Соледара исключительно для своих оккупантов-вагнеровцев. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). В намеренном создании конфликта между российским минобороны и ЧВК обвинил