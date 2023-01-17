Алексей Арестович написал заявление на увольнение с должности (30)

Соцпортал 2023.01.17 12:11

11:45, 17.01.2023 Арестович уходит с должности советника ОП Артур Зайонц Арестович написал заявление на увольнение после заявлений, что дом в Днепре взорвался из-за того, что украинская ПВО сбила российскую ракету. Об этом Алексей Арестович написал у себя в Facebook. Хочу показать пример цивилизованного поведения: - принципиальная ошибка, значит, в отставку. Алексей Арестович был на должности внештатного советника Офиса Президента.