Алексей Арестович написал заявление на увольнение с должности (30)

2023.01.17 (30)2023.01.16 (7) →
- Арестович подал заявление об увольнении : Odessa.net.ua 13:01
- Нардепы собирают подписи, чтобы отправить Арестовича в отставку : Херсон Daily 12:44
- Советник Офиса Президента Алексей Арестович написал заявление об уходе : Кстати+ 12:43
- Арестович покидает пост советника ОП : DnerpNews.info 12:31
- Арестович написал заявление об увольнении : Версии.com 12:29
- Арестович написал заявление об увольнении из ОП : DailyUA 12:25
- Арестович написал заявление об увольнении из ОП : Типичный Херсон 12:21
- Арестович после громкого скандала написал заявление об увольнении : Антикор.com.ua 12:14
- Алексей Арестович написал заявление на увольнение с должности : Соцпортал 12:11
- Арестович написал заявление об увольнении (ФОТО) : Акцент.zp.ua 12:07
- 17 января, 11:33 Арестович написал заявление об отставке (документ) : Dumskaya.net 12:03
- 17.01.23 11:41 Арестович увольняется с должности внештатного советника Офиса Президента, - заявление. ДОКУМЕНТ : Цензор.Нет 12:02
- Арестович написал заявление об уходе со своей должности Советника ОП : UA-Футбол 11:43
- Арестович написал заявление об уходе с должности советника ОП : Vesti.ua 11:43
- Арестович написал заявление об уходе с поста советника ОПУ : Слово і Діло 11:41
- Арестович заявил, что увольняется из ОП : Українська правда 11:40
- Алексей Арестович подал в отставку : Новости N 11:39
- Арестович подал заявление об отставке : Головне в Україні 11:35
- Арестович заявил об увольнении из Офиса президента. Говорит, хочет показать "пример цивилизованного поведения" : Гордон 11:35
- "Хочу показать пример". Арестович написал заявление об уходе : Дніпровська панорама 11:33
- Арестович написал заявление об увольнении из Офиса Президента : 24 канал 11:30
- Нардепы собирают подписи, чтобы отправить Арестовича в отставку : Типичный Херсон 11:21
- Арестович написал заявление об увольнении : Укринформ 11:16
- Арестович уходит из ОП после скандального заявления о ракете в Днепре : РБК-Україна 11:16
- 17.01.2023 в 11:13 Арестович подал в отставку : InfoResist.org 11:15
- Арестович написал заявление об уходе с должности советника Офиса Президента : Преступности.нет 11:10
- В ВР начали собирать подписи за отставку Арестовича : Версии.com 10:29
- Нардепы собирают подписи, чтобы отправить Арестовича в отставку : Вісті-UA.net 00:30
- В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Арестовича после его слов о ПВО в Днепре : Антикор.com.ua 00:13