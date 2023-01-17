Индекс борща: как изменились цены в Украине с начала войны (22)

24 канал 2023.01.17 16:00

15:33, 17 января Как изменилась цена борща за 11 месяцев войны / Pexels За 11 месяцев войны стоимость борща в Украине выросла на 21,2%. В настоящее время цена порции борща на четырех человек составит 99,2 гривны. Источник: Офис эффективной регулировки (BRDO) Индекс борща Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту по состоянию на 13 января 2023 года.