Индекс борща: как изменились цены в Украине с начала войны (22)

2023.01.17 (22)2023.01.16 (3) →
- Индекс борща за время войны в Украине вырос более чем на 20% : Парламент.UA 18:39
- Стоимость борща: как изменились цены с начала войны : Вісті-UA.net 18:30
- "Индекс борща": как изменились цены в Украине с начала войны : РИА Мелитополь 18:11
- За 11 месяцев войны стоимость борща в Украине выросла на 21,22% : УкрАгроКонсалт 17:29
- Индекс борща за почти год вырос более чем на 21% : Инфолайн 16:33
- За год продукты для борща в Украине подорожали на 21,2% : NovostiUA.net 16:28
- 17 января 2023, 15:55 "Индекс борща": как изменилась цена на борщовый набор с начала войны : Мiнфiн 16:08
- Индекс борща: как изменились цены в Украине с начала войны : 24 канал 16:00
- С начала войны борщ в Украине подорожал на 21% - BRDO : Версии.com 15:30
- Стало известно, на сколько для жителей Днепра подорожал борщ за время войны : Дніпровська панорама 15:03
- 13:42 17.01.2023 С начала войны борщ в Украине подорожал на 21% - BRDO : Интерфакс-Україна 14:30
- Индекс борща за почти год вырос более чем на 21% : GlavPost.Com 14:29
- С начала войны борщ в Украине подорожал на 21% - BRDO : FinOboz 14:26
- Насколько выросли цены в Украине с начала войны по "индексу борща": цифры : UA.News 14:26
- За 11 месяцев войны борщ в Украине подорожал на 21,2%. Как изменились цены на его ингредиенты : Страна.ua 14:16
- "Индекс борща": как изменились цены в Украине с начала войны : РБК-Україна 13:31
- "Индекс борща": как изменилась стоимость блюда за время войны : Новини Live 12:56
- Индекс борща: стоимость блюда подорожала за 11 месяцев войны : World News 11:35
- Индекс борща за почти год вырос более чем на 21% : ПрессОрг24 10:42
- Индекс борща: стоимость блюда подорожала за 11 месяцев войны : Хвиля 10:36
- 17 января 2023, 08:30 Индекс борща за почти год вырос более чем на 21% : Українські національні новини 08:43
- За время войны индекс борща вырос более чем на 20% : Vesti.ua 00:43