Зеленский пережил более 12 покушений с начала российского вторжения - The Independent (8)

2023.01.17 (8)2023.01.16 (18) →
- На Зеленского готовилось более 12 покушений с начала российского вторжения. Два из них помогли сорвать данные ЦРУ - Independent : Гордон 02:05
- Зеленскому удалось избежать 12 покушений на его жизнь, - The Independent : Типичный Херсон 01:21
- россия 12 раз пыталась покушаться на Зеленского - Independent : Укринформ 00:16
- Зеленскому удалось избежать 12 покушений на его жизнь, - The Independent : Соцпортал 00:11
- СМИ: Зеленский пережил более 12 покушений с 24 февраля : Новини Донбасу 00:09
- Январь, 17 в 0:03 С начала полномасштабной войны на Зеленского совершили 12 покушений - The Independent : ICTV Факти 00:06
- Сколько покушений пережил Зеленский с начала полномасштабной войны - данные The Independent : Online.ua 23:59
- На Зеленского покушались больше 12 раз. Две попытки были сорваны благодаря разведданным США : Николаевские новости 23:55