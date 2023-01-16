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Зеленский пережил более 12 покушений с начала российского вторжения - The Independent

Зеленский пережил более 12 покушений с начала российского вторжения - The Independent (8)

Українська правда 2023.01.16 21:40
Алена Мазуренко - Понедельник, 16 января 2023, 20:58 фото: ОП Директор ЦРУ Билл Бернс во время визита в Украину предупреждал президента Владимира Зеленского об угрозе убийства на тайной встрече перед вторжением России. Источник: The Independent Детали: Информацию об этом описывает в собственной книге "Битва его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена" Крис Уиппл - автор книг об администрациях различных президентов США.
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2023.01.17 (8)

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