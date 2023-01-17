После своей версии о трагедии в Днепре Арестович пожал в отставку (14)

Новости Днепра 2023.01.17 12:21

Сегодня, 12:03 Версия об участии украинской ПВО в ударе по Днепру стала серьезной ошибкой Арестовича. В итоге он извинился перед жителями Днепра, а теперь подал в отставку. Алексей Арестович написал заявление об освобождении его от должности внештатного советника Офиса Президента. Напомним, после российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре Арестович в разговоре с журналистом Фейгином предположил, что ракету якобы