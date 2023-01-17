Население Китая сократилось впервые за 60 лет (14)

Слово і Діло 2023.01.17 08:41

17 января 2023, 08:34 Население Китая сократилось впервые с 1961 года. По данным Национального статистического бюро страны, на конец 2022 года население составило 1 млрд 411 млн 750 тысяч человек - на 850 тысяч человек меньше по сравнению с концом 2021-го. Об этом сообщает Reuters. В течение прошлого года в стране родились 9,56 млн детей и умерли 10,41 млн жителей.