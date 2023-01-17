В РФ заявили об инспекции Шойгу "в зоне СВО" (17)

Donbass.UA 2023.01.17 11:21

17.01.2023 11:00 Министр обороны РФ Сергей Шойгу "проинспектировал" штаб группировки войск Восток в ходе работы в зоне "специальной военной операции". Об этом 17 января сообщила пресс-служба российского военного ведомства. "На командном пункте группировки "Восток" Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях.