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РФ неспособна наносить точные удары - МО Британии

РФ неспособна наносить точные удары - МО Британии (14)

Політична Думка 2023.01.17 12:02
17 января 12:02 2023 Фото: ГСЧС в Днепропетровской области Фото с места ракетного удара по жилому дому в Днепре Британское минобороны, ссылаясь на данные разведки, считает, что Россия потеряла способность к точным ударам. Россия, вероятнее всего, нанесла удар по многоэтажному жилому дому в Днепре 14 января сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракетой воздушного базирования большой дальности Х-22 Буря (по классификации НАТО -
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