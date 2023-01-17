СБУ установила ФСБ-шника, возглавлявшего карательные рейды россиян в Херсоне (фото) (14)

Новости N 2023.01.17 10:39

Сегодня в 10:18 Служба безопасности идентифицировала сотрудника ФСБ, участвовавшего в оккупации Херсона. Он координировал карательные органы россиян в городе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным правоохранителей, им оказался кадровый сотрудник 3 отдела 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Сергей Синицын с позывным "Сабир". "В марте прошлого года он прибыл во временно захваченный Херсон для