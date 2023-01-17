В структуре войск рф появятся Московский и Ленинградский военные округа (23)

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- 17.01.2023 в 13:39 Шойгу провел совещание об увеличении армии до 1,5 млн человек. Кремль продолжает настаивать - мобилизации не будет : InfoResist.org 13:45
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