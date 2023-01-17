В структуре войск рф появятся Московский и Ленинградский военные округа (23)

BlackSeaNews.net 2023.01.17 16:31

16:20 17.01.2023 Два военных округа - Московский и Ленинградский - будут созданы в России "в рамках шагов по обеспечению безопасности страны". Об этом во вторник, 17 января, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании по вопросам увеличения численности вооруженных сил страны, пишет сайт военное.рф. "Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности