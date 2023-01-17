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Санкции должны погрузить экономику России в рецессию на десятилетия - фон дер Ляйен

Санкции должны погрузить экономику России в рецессию на десятилетия - фон дер Ляйен (19)

Гордон 2023.01.17 17:36
Сегодня 17.13 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января назвала цель санкций против РФ. Видео ее выступления опубликовано на YouTube-канале Euronews. "Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий", - сказала фон дер Ляйен.
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