Санкции должны погрузить экономику России в рецессию на десятилетия - фон дер Ляйен (19)

Гордон 2023.01.17 17:36

Сегодня 17.13 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января назвала цель санкций против РФ. Видео ее выступления опубликовано на YouTube-канале Euronews. "Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий", - сказала фон дер Ляйен.