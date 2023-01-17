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Все поезда Интерсити оборудуют WI-FI до конца года

Все поезда Интерсити оборудуют WI-FI до конца года (39)

Соцпортал 2023.01.17 16:41
16:17, 17.01.2023 Стало известно, когда в Интерсити появится WI-FI Ярослава Золотько В поездах Интерсити появится вайфай на базе технологии Starlink. Об этом говорится на канале Председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина. Камышин рассказал, что позвонил из поезда по видеосвязи вице-премьер- министру Михаилу Федорову и поблагодарил за поддержку. Мы партизанскими методами оборудовали Старлинками один поезд Интерсити и
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