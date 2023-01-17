Все поезда Интерсити оборудуют WI-FI до конца года (39)

- В поездах "Интерсити" будет интернет от Starlink. Минцифры уже протестировало связь : Громадське телебачення 18:36
- До 100 Мбит/с: во всех поездах Интерсити до конца года появится Wi-Fi от Starlink : Dnepr.Info 18:21
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- Минцифра и Укрзалізниця протестировали работу Starlink в поездах. Запустят до конца года : ЛІГА.Tech 17:11
- Первый Интерсити оборудовали Starlink. До конца года обещают подключить Wi-Fi во все такие поезда : Korzo News 17:07
- Январь, 17 в 16:57 Во всех поездах Интерсити+ появится интернет от Starlink до конца года - УЗ : ICTV Факти 17:06
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- Все поезда Интерсити оборудуют WI-FI до конца года : Соцпортал 16:41
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- 17.01.23 16:10 В поездах Интерсити до конца года появится Wi-Fi от Starlink : Цензор.Нет 16:32
- Во всех поездах Интерсити до конца года заработает Wi-Fi от Starlink : Страна.ua 16:31
- В Украине первый поезд Интерсити оборудовали Starlink : Версии.com 16:30
- До конца 2023 года во всех поездах "Интерсити+" появится интернет от Starlink : УНИАН 16:13
- Первый поезд Интерсити оборудовали терминалами Starlink - УЗ : Слово і Діло 16:11
- "Доступность на маршруте 97%": В одном из поездов "Интерсити" протестировали интернет от Starlink : Преступности.нет 16:09
- Все поезда Интерсити до конца года получат интернет от Starlink : DsNews 16:03
- 17 января 15:13 УЗ получила 450 "Старлинков". До конца года интернет обещают во всех поездах Интерсити+ : Forbes Україна 15:43
- В Украине первый поезд Интерсити оборудовали Starlink : Днепровский городской портал 15:30
- Поезда Интерсити+ оборудуют спутниковым интернетом Starlink : UA.News 15:26
- Укрзализныця установила Starlink на первый поезд: что из этого вышло : Судово-юридична газета 15:20
- 17 января 2023, 14:33 До конца года поезда "Интерсити+" подключат к Starlink. Глава Минцифры и руководитель "Укрзалізниця" протестировали скорость интернета на ходу : Dev.ua 15:20
- Минцифры устроило тест-драйв Starlink на поезде УЗ : Регион Киев Медиа 15:10
- В Украине первый поезд Интерсити оборудовали Starlink : MY.UA 15:09
- Поезда "Интерсити" до конца 2023 года оснастят системами Starlink : Новини Донбасу 15:09
- В течение года во всех поездах "Интерсити+" появится интернет от Starlink : Гордон 15:06
- В поездах Интерсити до конца года заработает Wi-Fi от Starlink : УП: Економічна правда 15:04
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- 17.01.2023 в 14:43 В поезде "Интерсити" успешно провели тестирование интернета от Starlink : InfoResist.org 14:45
- До конца года все поезда Интерсити+ подключат к интернету через Starlink, - глава УЗ : Корабелов.инфо 14:41
- До конца года во всех поездах "Интерсити" будет доступен WI-FI от "Starlink", - "Укрзализныця" : Головне в Україні 14:35
- Первый Интерсити оборудовали Starlink. До конца года обещают подключить Wi-Fi во все такие поезда : РБК-Україна 14:31