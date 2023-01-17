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Фокус: Украина

"Охотились" за HIMARS в Кременчуге: СБУ обезвредила вражескую агентурную сеть (24)

СтопКор 2023.01.17 16:11
Злоумышленники "охотились" за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и складами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ Анастасия Ковалева 17.01.2023 15:50 СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, пытавшуюся обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Служба безопасности обезвредила агентурную сеть ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Полтавской области.
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