"Охотились" за HIMARS в Кременчуге: СБУ обезвредила вражескую агентурную сеть (24)

СтопКор 2023.01.17 16:11

Злоумышленники "охотились" за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и складами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ Анастасия Ковалева 17.01.2023 15:50 СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, пытавшуюся обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Служба безопасности обезвредила агентурную сеть ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Полтавской области.