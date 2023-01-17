"Охотились" за HIMARS в Кременчуге: СБУ обезвредила вражескую агентурную сеть (24)

- В Кременчуге обезвредили агентурную сеть, которая охотилась на HIMARS : Антикор.com.ua 18:14
- СБУ разоблачила "охотников" за установками HIMARS и комплексами С-300 : Bigmir)net Новини 18:09
- В Кременчуге агентурная сеть пыталась обнаружить и взорвать установки HIMARS : 24 канал 17:30
- Пыталась выявить и подорвать HIMARS и С-300: в Кременчуге разоблачили вражескую агентурную сеть : ПрессОрг24 16:43
- В Полтавской области обезвредили сеть ФСБ, "охотившуюся" за системами HIMARS и С-300 : Громадське телебачення 16:36
- "Охотники" на HIMARS: в Полтавской области СБУ задержала двух приспешников врага : RegioNews 16:11
- "Охотились" за HIMARS в Кременчуге: СБУ обезвредила вражескую агентурную сеть : СтопКор 16:11
- Искали С-300 и HIMARS. СБУ предотвратила диверсии агентов ФСБ в Полтавской области - видео : ЛІГАБізнесІнформ 16:08
- В Полтавской области поймали "охотников" за HIMARS : Lenta.ua 16:07
- На Полтавщине СБУ обезвредила агентуру рф - пытались уничтожить установки HIMARS и комплексы С-300 : Укринформ 16:01
- 15:08 17.01.2023 СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, пытавшуюся обнаружить и взорвать HIMARS : Интерфакс-Україна 15:46
- 17 января 2023, 15:11 Пыталась выявить и подорвать HIMARS и С-300: в Кременчуге разоблачили вражескую агентурную сеть : Українські національні новини 15:43
- В Кременчуге СБУ обезвредила вражескую агентурную сеть : Слово і Діло 15:41
- ФСБ искала HIMARS и гаубицы М777 на Полтавщине: предупреждены диверсии - СБУ : Українська правда 15:40
- СБУ обезвредила в Полтавской области агентов ФСБ РФ. Они "охотились" за С-300 и HIMARS : Новини Донбасу 15:39
- Январь, 17 в 15:07 Охотились за установками HIMARS. СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ в Полтавской области : ICTV Факти 15:36
- В Полтавской области двое переселенцев по заказу РФ "охотились" на HIMARS: предателей разоблачила СБУ (видео) : ТСН.ua 15:32
- 17 января 2023 15:02 "Охотились" на HIMARS - на Полтавщине разоблачили российских агентов : Gazeta.ua 15:31
- 2023.01.17 СБУ схватила агентов ФСБ, охотившихся на установки HIMARS и комплексы С-300 : RUpor.info 15:12
- СБУ разоблачила "охотников" за установками HIMARS и комплексами С-300 : MY.UA 15:09
- 17.01.23 14:38 СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, пытавшуюся обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300. ВИДЕО+ФОТО : Цензор.Нет 15:02
- "Охотились" за позициями HIMARS и С-300: в Кременчуге обезвредили агентурную сеть : РБК-Україна 14:46
- СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ, охотившуюся за РСЗО HIMARS, гаубицами М777 и ЗРК С-300 : Новое Время 14:46