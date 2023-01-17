17 января 2023 14:51 Ликвидации "мобиков" в Макеевке: в так называемой ДНР нашли "козлов отпущения" (23)

Gazeta.ua 2023.01.17 15:31

На территорию так называемой ДНР массово прибывает личный состав, который не планируют применять в боевых действиях. Фото: ГУР Руководство "министерства внутренних дел" так называемой ДНР провело служебное совещание о последствиях удара украинской артиллерии по месту размещения российских мобилизованных во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. В ходе обсуждения было принято решение об определении "виновных" в