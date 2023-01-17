Не только "Харьковские соглашения": суд заочно арестовал Януковича по делу Майдана (27)

Українська правда 2023.01.17 18:10

Станислав Погорилов - Вторник, 17 января 2023, 18:04 Виктор Янукович, фото: Getty Images Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу о разгоне Майдана в 2014 году. Источник: пресс-служба ОГП Дословно: "Разрешение на арест экс-президента предоставлено в уголовном производстве по обстоятельствам организации совершения им с 18 - 20 февраля