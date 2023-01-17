Зеленский поблагодарил Штайнмайера за военную поддержку Германии (17)

- Зеленский провел встречу со Штайнмайером в видеоформате: детали разговора президентов : 24 канал 18:00
- Зеленский созвонился со Штайнмайером: о чем говорили : Новини Live 17:56
- Зеленский обсудил со Штайнмайером наращивание оборонной поддержки Украины : Укринформ 17:47
- Зеленский провел переговоры с президентом ФРГ Штайнмайером: главная тема - - помощь Украине в борьбе с агрессором. Фото : Obozrevatel 17:46
- 17 января 2023, 17:37 Зеленский и Штайнмайер обсудили ситуацию на фронте, оборонную поддержку и "формулу мира" : Українські національні новини 17:43
- Зеленский поблагодарил Штайнмайера за военную поддержку Германии : World News 17:36
- Зеленский и Штайнмайер обсудили оборонную поддержку и формулу мира : Головне в Україні 17:35
- Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером необходимость наращивания оборонной поддержки Украины : Еспресо TV 17:34
- Зеленский и Штайнмайер обсудили оборонную поддержку и формулу мира : УП Європейська правда 17:34
- 17 января 2023 16:41 Зеленский связался со Штайнмайером - о чем говорили : Gazeta.ua 17:31
- Зеленский снова напомнил Германии о важности военной помощи Украине : РБК-Україна 17:16
- 16:36 17.01.2023 Зеленский обсудил со Штанмайером ситуацию на фронте, наращивание оборонной поддержки Украины и реализацию Формулы мира : Интерфакс-Україна 17:15
- Зеленский обсудил с президентом Германии увеличение оборонной поддержки Украины : УНИАН 17:14
- Зеленский и Штайнмайер обсудили оборонную поддержку и формулу мира : Українська правда 17:10
- Зеленский поблагодарил Штайнмайера за военную поддержку Германии : Хвиля 17:06
- 17.01.23 16:38 Зеленский и Штайнмайер обсудили ситуацию на фронте, оборонную поддержку и "формулу мира". ФОТО : Цензор.Нет 17:02