Зеленский поблагодарил Штайнмайера за военную поддержку Германии (17)

Хвиля 2023.01.17 17:06

Что обсуждали Хвиля 17.01.2023 17:02:55 Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер ОП Украина ценит принятые уже в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии, а также значительную поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала полномасштабного вторжения России. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи в формате видеоконференции с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером