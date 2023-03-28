ВСУ отбили 62 атаки россиян на четырех направлениях, - Генштаб (163)

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- За сутки в Украине ликвидировано еще 570 окупантов и уничтожено семь танков : Николаевские новости 12:55
- В районе Бахмута уменьшилось количество боев: войска РФ могут перегруппировываться - Силы обороны : New Voice 12:16
- В Бахмуте уменьшилось количество боев: раскрыта причина : УНИАН 12:14
- Потери России в Украине за сутки: уничтожены 570 оккупантов, 15 артсистем и 13 ББМ : РІА Мелітополь 12:11
- "Ждут, обнаруживают, уничтожают": видео работы украинских снайперов : From-UA.com 12:05
- За сутки украинские защитники уничтожили 570 рашистов : Odessa Online 11:58
- 28.03.2023 в 11:33 ISW: Оккупанты привлекли к штурму Авдеевки опытных "вагнеровцев" : InfoResist.org 11:45
- ВСУ отбили 62 атаки россиян на четырех направлениях, - Генштаб : РІА Мелітополь 11:41
- 398-й день войны: В окрестностях Горловки оккупанты усиливают режимные меры : Кочегарка Горловская 11:40
- Генштаб ВСУ: оперативная информация на утро, 28 марта : Закон і Бізнес 11:39
- Бои за Авдеевку: Путин использует для штурма города опытных "вагнеровцев", - ISW : World News 11:36
- Минус 570 россиян и 19 вражеских БПЛА: Генштаб обновил данные о потерях рф : Флот2017 11:26
- 28 марта 2023 За сутки полиция зафиксировала 28 вражеских атак в 12 населенных пунктах : Донбасс информационный 11:21
- 3 602 танка, 2 653 артиллерийские системы. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 28 марта 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины : Sportarena.com 11:17
- Сырский рассказал, как ВСУ обороняют Бахмут : Соцпортал 11:11
- Россия вовлекает опытных "вагнеровцев" в штурм Авдеевки, - ISW : Преступности.нет 11:10
- 10:46 28.03.2023 Утренняя сводка: враг бросает все больше сил на попытки окружить Авдеевку : Петр и Мазепа 11:09
- Карта боевых действий в Украине 28 марта : SkyNewsZP 11:02
- Еще плюс 570: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах : ПрессОрг24 10:43
- Уничтожено почти 40 танков, БМП и артустановок: ВСУ отправили к кобзону больше полтысячи орков : Стена 10:43
- Генштаб уточнил: уничтожили 14 из 15 вражеских "Шахедов" во время ночной атаки : ПрессОрг24 10:43
- Командующий Сухопутными войсками назвал главную задачу ВСУ в Бахмуте : УНИАН 10:43
- Россия привлекла лучшие подразделения для захвата Бахмута, - Сырский : RegioNews 10:41
- ВСУ за сутки уничтожили более 500 оккупантов и 15 артсистем: данные от Генштаба : RegioNews 10:41
- За сутки ликвидированы еще 570 солдат ВС РФ, уничтожены 7 танков, 15 гаубиц и две РСЗО : Кочегарка Горловская 10:40
- Российские войска имеют незначительные успехи в Бахмуте - американские аналитики (карта) : ТСН.ua 10:31
- 28.03.2023 в 10:29 Сырский: Оккупанты бросили лучшие подразделения на захват Бахмута : InfoResist.org 10:30
- Еще плюс 570: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах : Front News International 10:28
- За сутки ВСУ ликвидировали еще полтысячи оккупантов : Фраза.ua 10:28
- Путин использует для штурма Авдеевки опытных "вагнеровцев", - ISW : Front News International 10:28
- Россия использует для штурма Авдеевки "вагнеровцев" с опытом - ISW : Флот2017 10:27
- 28 марта 2023 Оперативная информация о ситуации в Донецкой области на 28 марта 2023 : Донбасс информационный 10:21
- Самые ожесточенные бои идут за три города - оперативная информация Генштаба на утро 28 марта : На пенсии 10:20
- Украинские бойцы отразили более 60 вражеских атак на четырех направлениях, - Генштаб : RegioNews 10:11
- Украинские защитники отбили 62 атаки на позиции в Донецкой области : ОстроВ 10:09
- Потери России в Украине за сутки: уничтожены 570 оккупантов, 15 артсистем и 13 ББМ : Новости N 10:09
- ВСУ за сутки ликвидировали 570 оккупантов : Bigmir)net Новини 10:08
- Бои за Авдеевку: Путин использует для штурма города опытных "вагнеровцев", - ISW : Хвиля 10:06
- Наступление на Авдеевку: аналитики нашли причину ограниченного успеха оккупантов : Главком 10:05
- 28 марта 2023, 09:44 В ISW опубликовали новую карту боев за Бахмут, сообщив важные подробности : Диалог.ua 10:03
- Сырский - защитникам Бахмута: Надо покончить с лучшими брошенными Россией подразделениями. Чтобы враг сдох здесь : New Voice 10:01
- Битва за Бахмут: Сырский назвал главную задачу, которая сейчас стоит перед украинскими военными : ТСН.ua 10:01
- Оккупанты сосредоточились на окружении Авдеевки: 10-й танковый полк понес там мощные потери : 24 канал 10:00
- Война в Украине, день 398: удар по Славянску и бои за Бахмут и Авдеевку : Одесская жизнь 09:57
- Войска РФ продвинулись под Сватово и в Бахмуте. Карты боевых действий от Института изучения войны : Страна.ua 09:46
- В армии РФ могли уволить командующего еще одного округа после провалов на Донбассе, под Авдеевку бросили самых опытных "вагнеровцев" - ISW : New Voice 09:46