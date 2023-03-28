ВСУ отбили 62 атаки россиян на четырех направлениях, - Генштаб (163)

РІА Мелітополь 2023.03.28 11:41

28 марта 2023, 11:11 За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отбили 62 атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. За прошедшие сутки противник нанес 24 авиационных и 12 ракетных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.