Совбез ООН обсудит планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси на этой неделе (3)

MY.UA 2023.03.27 23:39

27 марта, 23:15 Совет безопасности ООН на этой неделе проведет заседание по поводу решения российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг. "Насколько мне известно, заседание (Совбеза ООН по заявлению Путина - ред.) должно состояться на этой неделе.