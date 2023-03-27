Совбез ООН обсудит планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси на этой неделе (3)

MY.UA 2023.03.27 23:39
27 марта, 23:15
Совет безопасности ООН на этой неделе проведет заседание по поводу решения
российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное
оружие в Беларуси.
Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик,
сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Насколько мне известно, заседание (Совбеза ООН по заявлению Путина - ред.)
должно состояться на этой неделе.
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