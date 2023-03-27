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Совбез ООН обсудит планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси на этой неделе

Совбез ООН обсудит планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси на этой неделе (3)

MY.UA 2023.03.27 23:39
27 марта, 23:15 Совет безопасности ООН на этой неделе проведет заседание по поводу решения российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг. "Насколько мне известно, заседание (Совбеза ООН по заявлению Путина - ред.) должно состояться на этой неделе.
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2023.03.28 (3)

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