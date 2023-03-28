МОК рекомендовал вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе (29)

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- МОК предлагает допустить россиян к международным соревнованиям, но с условиями : Вісті-UA.net 21:29
- МОК не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии к Олимпиаде : Еспресо TV 21:04
- МОК рекомендовал вернуть россиян на соревнования в нейтральном статусе : Ukr-Today.com 20:25
- МОК предоставил свои рекомендации относительно российских и белорусских спортсменов : iSport.ua 19:35
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- Рекомендации МОК по участию россиян и белорусов в международных соревнованиях : Террикон 19:22
- МОК принял решение допустить россиян к международным соревнованиям: названы условия : УНИАН 19:13
- МОК рекомендовал вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе : Головне в Україні 19:05
- 28 марта 2023, 19:00 МОК рекомендовал вернуть спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям: названы условия : Диалог.ua 19:03
- МОК отложил решение по участию российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях : Страна.ua 18:46
- МОК разрешил вернуться атлетам РФ, но не всем: участие в Играх под вопросом : Vesti.ua 18:43
- МОК рекомендовал вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе : Українська правда 18:40
- МОК рекомендовал вернуть россиян на соревнования в нейтральном статусе : MY.UA 18:38
- МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе : Судово-юридична газета 18:19
- МОК рекомендовал вернуть российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе : Sportarena.com 18:17
- МОК принял новое решение по отстранению России : Антикор.com.ua 18:14
- Март, 28 в 17:55 МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям, но решение по Олимпиаде-2024 отложил : ICTV Факти 18:06
- Скандальное решение. МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под нейтральным статусом : New Voice 18:01
- МОК принял новое решение по отстранению России : Obozrevatel 17:46
- Бах: россияне будут на спортивных соревнованиях, несмотря на войну : Sportarena.com 17:17
- 28.03.23 16:08 Президент МОК Бах о допуске спортсменов из Беларуси и РФ к соревнованиям: Политика не может быть частью соревнований, наказывать за паспорта не нужно : Цензор.Нет 16:32
- 15:50 28.03.2023 Глава МОК выступил в защиту планов допустить российских спортсменов к соревнованиям : Интерфакс-Україна 16:00
- 28.03.2023 в 16:00 Президент МОК объяснил, почему поддерживает допуск россиян к соревнованиям : InfoResist.org 16:00
- МОК подготовил гибридный план допуска России к Олимпиаде-2024: кто сможет соревноваться : РІА Мелітополь 15:41
- Президент МОК снова выступил за возвращение россиян на арены : MY.UA 15:38
- "Мы не сможем придумать удовлетворяющее всех решение": президент МОК о допуске россиян : 24 канал 15:30