МОК рекомендовал вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе (29)

Українська правда 2023.03.28 18:40

"Украинская правда" - Вторник, 28 марта 2023, 18:35 МОК рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на турнирах в нейтральном статусе, однако отложил рассмотрение вопроса об их участии в Олимпиаде. Источник: Суспильне со ссылкой на заявление президента МОК Томаса Баха по итогам заседания Исполкома организации Детали: Глава МОК сообщил, что российские и белорусские атлеты могут