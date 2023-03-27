В ЕС пригрозили Лукашенко последствиями за ядерную авантюру Путина (2)

Главред 2023.03.27 21:35
27 марта 2023, 21:16
На вопрос, какими могут быть ответные санкции Евросоюза, он сказал: "Если
это случится - будут последствия".
Ядерные угрозы Путина / pixabay
В Европейском Союзе ожидают реакции режима Лукашенко на инициативу России
по размещению в Беларуси ядерного оружия.
Как заявил спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано,
если Минск подтвердит эти намерения Путина, то это "не останется без
внимания".
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