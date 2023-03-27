В ЕС пригрозили Лукашенко последствиями за ядерную авантюру Путина (2)

Главред 2023.03.27 21:35

27 марта 2023, 21:16 На вопрос, какими могут быть ответные санкции Евросоюза, он сказал: "Если это случится - будут последствия". Ядерные угрозы Путина / pixabay В Европейском Союзе ожидают реакции режима Лукашенко на инициативу России по размещению в Беларуси ядерного оружия. Как заявил спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, если Минск подтвердит эти намерения Путина, то это "не останется без внимания".