"Укрзализныця" будет возвращать полную стоимость билетов после отправки. При каких условиях? (2)

Громадське телебачення 2023.03.27 17:06
Остап Крамар 27 Марта 2023 16:53
"Укрзализныця" обновила правила возврата средств за билеты. Теперь при
определенных условиях можно будет получить полную стоимость даже после
отправки поезда.
Об этом перевозчик рассказал в Telegram.
Так, "Укрзализныця" теперь будет возвращать полную стоимость билета и
половину стоимости плацкарты, если пассажир делает возврат не менее чем за
6 часов до отправления поезда.
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