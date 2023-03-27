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Фокус: Украина

"Укрзализныця" будет возвращать полную стоимость билетов после отправки. При каких условиях? (2)

Громадське телебачення 2023.03.27 17:06
Остап Крамар 27 Марта 2023 16:53 "Укрзализныця" обновила правила возврата средств за билеты. Теперь при определенных условиях можно будет получить полную стоимость даже после отправки поезда. Об этом перевозчик рассказал в Telegram. Так, "Укрзализныця" теперь будет возвращать полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты, если пассажир делает возврат не менее чем за 6 часов до отправления поезда.
БИЛЕТ, ПОЕЗД, ОТПРАВЛЕНИЕ, ПЛАЦКАРТА, УКРЗАЛИЗНЫЦЯ, ПАССАЖИР, Украина
2023.03.28 (2)

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