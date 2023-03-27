15:35 27.03.2023 Китай не поддержал решение РФ о размещении ядерного оружия в Беларуси (1)

Интерфакс-Україна 2023.03.27 16:30
Официальный Пекин не поддерживает намерений РФ переместить в Беларусь
тактическое ядерное оружие, заявила на пресс-конференции спикер ведомства
Мао Нин.
"В январе прошлого года лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием,
выступили с совместным заявлением, указав, что ядерную войну нельзя
выиграть или вести, подчеркнув, что следует избегать войн между
государствами, обладающими ядерным оружием, и следует избегать
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