15:35 27.03.2023 Китай не поддержал решение РФ о размещении ядерного оружия в Беларуси (1)

Интерфакс-Україна 2023.03.27 16:30

Официальный Пекин не поддерживает намерений РФ переместить в Беларусь тактическое ядерное оружие, заявила на пресс-конференции спикер ведомства Мао Нин. "В январе прошлого года лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, указав, что ядерную войну нельзя выиграть или вести, подчеркнув, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и следует избегать