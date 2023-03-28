Март, 27 в 21:56 Манипулируют этим вопросом: Арахамия заявил, что дополнительной мобилизации в Украине не будет (1)

ICTV Факти 2023.03.27 22:06
Валентина Чорна,
Фото: УНИАН
В случае размещения российского тактического ядерного оружия на территории
Беларуси дополнительной мобилизации в Украине не будет.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава фракции Слуга
народа Давид Арахамия.
Он подчеркнул, что в Украине мобилизация продолжается с начала
полномасштабной войны, а никаких внеочередных волн не предвидится.
- Пытаются манипулировать этим вопросом.
МОБИЛИЗАЦИЯ, СЛУГА, БЕЛАРУСЬ, УКРАИНА, ДАВИД, БРИГАДА, Арахамия
, Путин
, Украина
, Беларусь
, Россия