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Фокус: Украина

Март, 27 в 21:56 Манипулируют этим вопросом: Арахамия заявил, что дополнительной мобилизации в Украине не будет

Март, 27 в 21:56 Манипулируют этим вопросом: Арахамия заявил, что дополнительной мобилизации в Украине не будет (1)

ICTV Факти 2023.03.27 22:06
Валентина Чорна, Фото: УНИАН В случае размещения российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси дополнительной мобилизации в Украине не будет. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Он подчеркнул, что в Украине мобилизация продолжается с начала полномасштабной войны, а никаких внеочередных волн не предвидится. - Пытаются манипулировать этим вопросом.
МОБИЛИЗАЦИЯ, СЛУГА, БЕЛАРУСЬ, УКРАИНА, ДАВИД, БРИГАДА, Арахамия, Путин, Украина, Беларусь, Россия
2023.03.28 (1)

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