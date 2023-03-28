Март, 27 в 21:56 Манипулируют этим вопросом: Арахамия заявил, что дополнительной мобилизации в Украине не будет (1)

ICTV Факти 2023.03.27 22:06

Валентина Чорна, Фото: УНИАН В случае размещения российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси дополнительной мобилизации в Украине не будет. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Он подчеркнул, что в Украине мобилизация продолжается с начала полномасштабной войны, а никаких внеочередных волн не предвидится. - Пытаются манипулировать этим вопросом.