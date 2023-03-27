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Фокус: Украина

19:43 / 27.03.2023 Во Львове поймали дамочку, которая помогала оккупантам убивать украинцев (1)

Багнет 2023.03.27 20:31
Некая тетка, под видом переселенки собирала данные о Вооруженных силах, чтобы передать рашистам, сообщила пресс-службы СБУ. Жительница Николаевщины является родной сестрой еще одного предателя, недавно задержанного СБУ, была дистанционно вовлечена в сотрудничество в октябре прошлого года. Контрразведчики Службы безопасности задокументировали, что фигурантка собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны во Львове.
ЛЬВОВ, ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА, МАСКИРОВКА, ПРЕДАТЕЛЬ, КОНТРРАЗВЕДЧИК, ДИСЛОКАЦИЯ, Львов, Украина, Россия
2023.03.28 (1)

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