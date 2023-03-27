19:43 / 27.03.2023 Во Львове поймали дамочку, которая помогала оккупантам убивать украинцев (1)

Багнет 2023.03.27 20:31
Некая тетка, под видом переселенки собирала данные о Вооруженных силах,
чтобы передать рашистам, сообщила пресс-службы СБУ.
Жительница Николаевщины является родной сестрой еще одного предателя,
недавно задержанного СБУ, была дистанционно вовлечена в сотрудничество в
октябре прошлого года.
Контрразведчики Службы безопасности задокументировали, что фигурантка
собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны во
Львове.
ЛЬВОВ, ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА, МАСКИРОВКА, ПРЕДАТЕЛЬ, КОНТРРАЗВЕДЧИК, ДИСЛОКАЦИЯ, Львов
, Украина
, Россия