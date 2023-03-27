21:12 / 27.03.2023 Россияне помогают иранским хакерам в обмен на "шахеды" (1)

Багнет 2023.03.27 21:31

В обмен на относительно дешевые и эффективные беспилотники россия поставляет Ирану кибероружие, в частности средства для цифрового наблюдени, говорится в материале The Wall Street Journal. По данным собеседников газеты среди чиновников США и Ирана, сотрудничество между Москвой и Тегераном активизировалось после того, как последний согласился предоставить, кроме дронов, также ракеты малой дальности и танковые и артиллерийские снаряды.