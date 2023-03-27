21:12 / 27.03.2023 Россияне помогают иранским хакерам в обмен на "шахеды" (1)

Багнет 2023.03.27 21:31
В обмен на относительно дешевые и эффективные беспилотники россия
поставляет Ирану кибероружие, в частности средства для цифрового наблюдени,
говорится в материале The Wall Street Journal.
По данным собеседников газеты среди чиновников США и Ирана, сотрудничество
между Москвой и Тегераном активизировалось после того, как последний
согласился предоставить, кроме дронов, также ракеты малой дальности и
танковые и артиллерийские снаряды.
ИРАН, ДЕТЕКТОР, ПРОТЕЙ, РОССИЯ, ОБМЕН, ПОДСЛУШИВАНИЕ, Протей
, Россия
, Иран
, Украина
, Москва
, США
, Киев
, Торонто