В Одессе заработала часть ресторанов McDonald's (21)

2023.03.28 (21)2023.03.27 (11) →
- McDonald's возвращается: в Одессе открылись пять ресторанов : Правда за Одессу 12:16
- McDonald's возобновляет работу пяти ресторанов в Одессе : Асоціація Рітейлерів України 12:07
- В Одессе заработала часть ресторанов McDonald's : НикВести 11:55
- McDonald's вернулся в Одессу: открыты 5 из 9 ресторанов : Факти 11:34
- McDonald's возобновляет работу в Одессе : Finance.UA 11:26
- В Одессе заработала часть ресторанов McDonald's : Громадське телебачення 11:06
- McDonald's возобновляет работу заведений в Одессе : Новини Live 10:56
- В Одессе возобновляет свою работу McDonald's : Единая Одесса 10:24
- В Одессе открылись пять ресторанов McDonald's : Одесский Наблюдатель 10:19
- Радуемся за Маму. Сразу пять McDonald's с сегодняшнего дня возобновили работу в Одессе : MC Today 10:10
- 28 марта 2023, 9:44 McDonald's возобновляет работу ресторанов в Одессе : Мiнфiн 10:08
- Легендарное заведение возобновило работу в Одессе: где в Украине уже работает McDonald's : 24 канал 10:00
- В Одессе открылись пять ресторанов McDonald's : Odessa Online 09:58
- 09:00 28.03.23 В Одессе возобновляет свою работу McDonald's : Одесса 24 09:57
- В Одессе заработала часть McDonald's: сколько заведений открыли и где именно : 24 канал 09:30
- McDonald's возобновляет работу ресторанов в Одессе: адреса : UA.News 09:25
- В Одессе открылись пять ресторанов McDonald's : Судово-юридична газета 09:19
- Количество посетителей ограничат. McDonald's возобновляет работу пяти ресторанов в Одессе : New Voice 08:45
- В Одессе впервые с начала войны открылись рестораны McDonald's. Видео : Страна.ua 08:31
- В Одессе откроют пять ресторанов McDonald's : Типичный Херсон 04:20
- В Одессе открывают 5 ресторанов McDonald's с 28 марта - адреса : Культурометр Одессы 00:27