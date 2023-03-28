В Одессе заработала часть ресторанов McDonald's (21)

Громадське телебачення 2023.03.28 11:06

Виктория Коломиец 28 Марта 2023 10:38 В Одессе начали работу рестораны быстрого питания McDonald's. Работу возобновили заведения в пяти местах. Об этом сообщила команда McDonald's в Украине. Заведения работают по адресам: ул. Пантелеймоновская, 17Б; ул. Дерибасовская, 23/1; пл. Независимости, 1; ул. Черняховского, 1Б; ул. Краснова, 14А. Всего в Одесской области есть девять ресторанов McDonald's: восемь в Одессе