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Фокус: Украина

В Одессе заработала часть ресторанов McDonald's (21)

Громадське телебачення 2023.03.28 11:06
Виктория Коломиец 28 Марта 2023 10:38 В Одессе начали работу рестораны быстрого питания McDonald's. Работу возобновили заведения в пяти местах. Об этом сообщила команда McDonald's в Украине. Заведения работают по адресам: ул. Пантелеймоновская, 17Б; ул. Дерибасовская, 23/1; пл. Независимости, 1; ул. Черняховского, 1Б; ул. Краснова, 14А. Всего в Одесской области есть девять ресторанов McDonald's: восемь в Одессе
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2023.03.28 (21)

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