Броневики не доехали до фронта: "кадыровцы" устроили крупное ДТП на "крымском мосту" (фото) (5)

2023.03.28 (5)2023.03.27 (24) →
- Не доехали на фронт: оккупанты разбили колонну своих бронемобилей в ДТП на Крымском мосту : Еспресо TV 00:34
- 27 марта 2023 23:45 Пять бронеавтомобилей "Ахмат" не доехали до оккупантов по Крымскому мосту - ГУР : Gazeta.ua 00:33
- Оккупанты потеряли пять бронеавтомобилей "Ахмат" на Крымском мосту, - ГУР : Антикор.com.ua 00:14
- Колонна российских бронемашин "Ахмат" не сумела доехать до фронта через Крымский мост, уцелела только одна - ГУР : Гордон 00:06
- Чуть не доехали: оккупанты потеряли пять бронемашин на Крымском мосту : Новини Live 23:56