Броневики не доехали до фронта: "кадыровцы" устроили крупное ДТП на "крымском мосту" (фото) (5)

Телеграф.com.ua 2023.03.27 22:42

Геннадий Лубенец 27 марта, 22:25 ДТП в Крыму О пострадавших не сообщается На мосту через Керченскую протоку столкнулись сразу пять бронеавтомобилей российских оккупантов, вследствие чего четырем из них понадобится серьезный ремонт. Как информирует пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, инцидент с участием машин З-СТС "Ахмат" 36-й мотострелковой бригады произошло на мосту 26 марта.