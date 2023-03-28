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Броневики не доехали до фронта: "кадыровцы" устроили крупное ДТП на "крымском мосту" (фото)

Броневики не доехали до фронта: "кадыровцы" устроили крупное ДТП на "крымском мосту" (фото) (5)

Телеграф.com.ua 2023.03.27 22:42
Геннадий Лубенец 27 марта, 22:25 ДТП в Крыму О пострадавших не сообщается На мосту через Керченскую протоку столкнулись сразу пять бронеавтомобилей российских оккупантов, вследствие чего четырем из них понадобится серьезный ремонт. Как информирует пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, инцидент с участием машин З-СТС "Ахмат" 36-й мотострелковой бригады произошло на мосту 26 марта.
ОККУПАНТ, МОСТ, АХМАТ, БРОНЕАВТОМОБИЛЬ, КОЛОННА, КРЫМСКИЙ, Крым, Россия, Херсон, Украина
2023.03.28 (5)

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