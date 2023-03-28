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Германия увеличит военную помощь Украине до более чем 15 млрд евро в ближайшие годы

Германия увеличит военную помощь Украине до более чем 15 млрд евро в ближайшие годы (17)

Fin.org.ua 2023.03.28 10:34
10:15 | Укррудпром Германия хочет в несколько раз увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы - с 3 до 15 млрд евро. Об этом пишет Spiegel, которое располагает конфиденциальным письмом от министерства финансов в бюджетный комитет Бундестага, передает Европейская правда. В письме член Свободной демократической партии Флориан Тонкарь, парламентский государственный секретарь министра финансов Кристиана
ЕВРО, ГЕРМАНИЙ, ПОМОЩЬ, УКРАИНА, ФЛОРИАН, БУНДЕСТАГ, Германия, Украина, Берлин, Россия
2023.03.28 (17)

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