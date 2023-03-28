Германия увеличит военную помощь Украине до более чем 15 млрд евро в ближайшие годы (17)

2023.03.28 (17)2023.03.27 (8) →
- В Германии могут увеличить военную помощь Украине до EUR15 млрд : Finance.UA 11:26
- Минфин Германии планирует увеличить помощь Украине до 15 млрд евро, - СМИ : DsNews 11:04
- Spiegel: Германия хочет в несколько раз увеличить военную помощь Украине в ближайшие годы : UA-Футбол 10:42
- Германия увеличит военную помощь Украине до более чем 15 млрд евро в ближайшие годы : Fin.org.ua 10:34
- Германия увеличит военную помощь Украине до более чем 15 млрд евро в ближайшие годы : Укрудпром 10:13
- Германия планирует увеличить военную помощь Украине : Bigmir)net Финансы 10:13
- Сегодня 09:30 Помощь Германии Украине может вырасти в пять раз, пишет Der Spiegel : Весь Харьков 10:07
- Германия увеличит военную поддержку Украины в 5 раз: СМИ узнали, куда пойдут деньги : Фокус 09:35
- Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине, - Spiegel : 24 канал 09:30
- 23:58 / 27.03.2023 Германия может увеличить помощь Украине : Багнет 08:31
- Германия может увеличить помощь Украине : Тарасова Правда 08:20
- Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине, - Spiegel : НикВести 07:55
- Der Spiegel: Германия в разы увеличит помощь Украине : Головне в Україні 07:35
- В Германии хотят выделить миллиарды евро на военную помощь ВСУ: на что пойдут средства : Телеграф.com.ua 02:42
- Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине, - Spiegel : Новости N 01:39
- Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине в ближайшие годы - Spiegel : Obozrevatel 01:31
- 23:58 / 27.03.2023 Германия может увеличить помощь Украине : Багнет 00:01