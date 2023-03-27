В Киеве и в нескольких областях объявили воздушную тревогу: власти предупредили об опасности (3)

ТСН.ua 2023.03.27 22:31
Мария Бойко
22:12, 27.03.23
Власти призывают не игнорировать тревогу.
В понедельник, 27 марта, в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской,
Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена воздушная тревога.
Об этом говорит карта воздушных тревог.
По предварительным данным, в северных областях Украины существует угроза
ударов иранскими дронами.
Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать
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