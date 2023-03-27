В Киеве и в нескольких областях объявили воздушную тревогу: власти предупредили об опасности (3)

ТСН.ua 2023.03.27 22:31

Мария Бойко 22:12, 27.03.23 Власти призывают не игнорировать тревогу. В понедельник, 27 марта, в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена воздушная тревога. Об этом говорит карта воздушных тревог. По предварительным данным, в северных областях Украины существует угроза ударов иранскими дронами. Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать