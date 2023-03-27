Зеленский впервые провел заседание Ставки на выезде: о чем говорили (7)

ТСН.ua 2023.03.27 23:16

Дмитрий Гулийчук 23:10, 27.03.23 Президент побывал в Днепре, Запорожье, Марганце и Никополе. Сегодня, 27 марта, президент Владимир Зеленский впервые провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего на выезде в Днепре. Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении. "Именно здесь, в стратегическом городе центра нашей страны, после посещения Марганца и Никополя, Запорожья, передовых позиций наших воинов в