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Фокус: Украина

28 марта 2023, 00:30 Пострадавших, предварительно, нет: пожарные и спасатели работают на месте взрыва в Святошинском районе - Кличко (21)

Українські національні новини 2023.03.28 00:43
КИЕВ. 28 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко предварительно сообщил, что пострадавших на месте взрыва в Святошинском районе столицы нет, на месте работают пожарные и спасатели, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Виталия Кличко. Цитата "Пожарно-спасательные службы работают на месте пожара после взрыва и возгорания здания в Святошинском районе столицы.
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