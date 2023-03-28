28 марта 2023, 00:30 Пострадавших, предварительно, нет: пожарные и спасатели работают на месте взрыва в Святошинском районе - Кличко (21)

- В Киеве сбиты все дроны-камикадзе. Пожар после падения обломков беспилотника локализован, пострадавших нет - КГВА : Гордон 01:05
- 00:06 28.03.2023 В Святошинском районе вследствие "прилета" пожар в магазине, уточняется информация о пострадавших : Интерфакс-Україна 01:00
- В результате атаки "Шахедов" в столице прогремели взрывы - Кличко : Vesti.ua 00:44
- 28 марта 2023, 00:30 Пострадавших, предварительно, нет: пожарные и спасатели работают на месте взрыва в Святошинском районе - Кличко : Українські національні новини 00:43
- В Святошинском районе столицы горит помещение магазина - Кличко : Українська правда 00:40
- В КГГА сообщили о прилете: горит магазин : MY.UA 00:39
- В Киеве прозвучали взрывы, горит помещение магазина - мэр : Громадське телебачення 00:36
- В Киеве прогремели взрывы в двух районах, - Кличко : Еспресо TV 00:34
- Атака дронов на Киев: Кличко сообщил первые подробности : DsNews 00:33
- Взрывы в Киеве: в одном из районов горит магазин : ТСН.ua 00:31
- 27 марта 2023, 23:56 Кличко: предварительно взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах : Українські національні новини 00:14
- 28 марта 2023, 00:10 В Святошинском районе пылает помещение магазина - мэр Киева : Українські національні новини 00:14
- В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. в Киеве слышны взрывы. ВСУ сообщили о сбитых дронах Shahed : Гордон 00:06
- Март, 28 в 0:05 Горит магазин, работает ПВО: что известно о взрывах в Оболонском и Святошинском районах Киева : ICTV Факти 00:06
- В Киеве взрывы в двух районах - Кличко : Гордон 00:06
- Россия атакует дронами: на Киевщине работает ПВО, в столице взрывы : DsNews 00:04
- В двух районах Киева прозвучали взрывы - Кличко : New Voice 00:01
- В Киеве раздались взрывы в двух районах : 24 канал 00:00
- Атака дронами - в Киеве прогремели взрывы : OstanniPodii.com 23:59
- Взрывы в Киеве: Кличко сообщил первые подробности : Новини Live 23:56