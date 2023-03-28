28 марта 2023, 00:30 Пострадавших, предварительно, нет: пожарные и спасатели работают на месте взрыва в Святошинском районе - Кличко (21)

Українські національні новини 2023.03.28 00:43

КИЕВ. 28 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко предварительно сообщил, что пострадавших на месте взрыва в Святошинском районе столицы нет, на месте работают пожарные и спасатели, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Виталия Кличко. Цитата "Пожарно-спасательные службы работают на месте пожара после взрыва и возгорания здания в Святошинском районе столицы.