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Фокус: Украина

В небе над Киевом сбили все вражеские "Шахеды": в одном районе произошел взрыв

В небе над Киевом сбили все вражеские "Шахеды": в одном районе произошел взрыв (35)

MY.UA 2023.03.28 06:38
28 марта, 06:27 Атака дронов на Киев В ночь на 28 марта в результате вражеской атаки дронов на Украину произошел взрыв и пожар в Святошинском районе Киева. По данным Киевской городской военной администрации, силы ПВО сбили все враждебные цели в небе над столицей. "Враг продолжает применять свою тактику атак баражирующими боеприпасами с северо-восточного направления.
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