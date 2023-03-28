В небе над Киевом сбили все вражеские "Шахеды": в одном районе произошел взрыв (35)

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- Ночная атака дронов-камикадзе: над Киевом сбили 12 враждебных целей, есть разрушения : RegioNews 09:11
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- В Днепре "шахед" ударил по частному предприятию, возник пожар : MY.UA 09:09
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- В Днепре беспилотник попал в предприятие : OstanniPodii.com 08:59
- Ночью РФ атаковала Украину 15 беспилотниками : Соцпортал 08:41
- В Днепре дрон ударил по частному предприятию, возник сильный пожар : Слово і Діло 08:11
- Ночью вражеский дрон попал по частному предприятию в Днепре, горело 4 тыс. м² : Еспресо TV 08:04
- Ночью беспилотник РФ попал по частному предприятию в Днепре. Вспыхнул сильный пожар. Фото : Страна.ua 08:01
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- 28.03.2023, 07:01 МЧС сообщили о ликвидации пожара после ночной атаки русских : АСН.in.ua 07:09
- Вокруг Киева сбито около десяти "Шахедов" : OstanniPodii.com 07:00
- Ночная атака "Шахидами" по Киеву: в КГВА уточнили количество и уничтоженных враждебных целей : 24 канал 07:00
- Россияне атаковали Киев 10 дронами-камикадзе, все цели сбили, - КГВА : РБК-Україна 06:46
- Ночная атака БпЛА: сколько дронов сбили над Киевом : ТСН.ua 06:46
- 06:14 28.03.2023 ПВО уничтожила около 10 БпЛА "Shahed" во время ночной атаки Киева, а пожар в Святошинском районе вследствие падения обломков ликвидирован : Интерфакс-Україна 06:45
- В небе над Киевом сбили все вражеские "Шахеды": в одном районе произошел взрыв : MY.UA 06:38
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- В КГВА рассказали подробности ночной атаки дронов на Киев : Слово і Діло 05:11
- В КГВА проинформировали о последствиях ночного налета вражеских дронов на Киев и область : Lenta.ua 02:37
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- Все цели уничтожены: в КГВА сообщили детали ночной атаки "Шахедов" на Киев (видео) : Фокус 02:05
- 28 марта 2023, 01:33 КМВА: предварительно, силы ПВО уничтожили все воздушные цели вокруг Киева : Українські національні новини 01:43
- ПВО уничтожила "все вражеские цели" вокруг Киева - КГВА : Українська правда 01:40
- Атака беспилотников на Киев: силы ПВО уничтожили все воздушные цели : ТСН.ua 01:31