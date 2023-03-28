В небе над Киевом сбили все вражеские "Шахеды": в одном районе произошел взрыв (35)

MY.UA 2023.03.28 06:38

28 марта, 06:27 Атака дронов на Киев В ночь на 28 марта в результате вражеской атаки дронов на Украину произошел взрыв и пожар в Святошинском районе Киева. По данным Киевской городской военной администрации, силы ПВО сбили все враждебные цели в небе над столицей. "Враг продолжает применять свою тактику атак баражирующими боеприпасами с северо-восточного направления.