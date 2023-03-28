Атака дронов на Киев: спасатели показали фото последствий удара (23)

РБК-Україна 2023.03.28 05:46

Киев, Вторник 28 марта 2023 05:44 Фото: спасатели показали фото последствий удара РФ по Киеву (facebook.com/DSNSKyiv) Автор: Константин Широкун Спасатели ликвидировали последствия атаки российских дронов-камикадзе на Киев, которая произошла ночью 28 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС в Киеве. "В ночь на 28 марта в оперативно-координационный центр Главного управления