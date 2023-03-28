Атака дронов на Киев: спасатели показали фото последствий удара (23)

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- 28.03.23 08:51 Спасатели ликвидировали пожар в Святошинском районе, вызванный падением обломков сбитого БПЛА, - ГСЧС. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 09:02
- 28 марта 2023, 08:33 Ночная атака дронами на Киев: спасатели ликвидировали последствия : Українські національні новини 08:43
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